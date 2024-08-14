Karabük'te Tır Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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Karabük'te Tır Devrildi: 1 Yaralı

Karabük\'te Tır Devrildi: 1 Yaralı

Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

14.08.2024 11:55
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Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza Karabük- Eskipazar kara yolu Ovacık Kavşağında meydana geldi. E.Ö. idaresindeki 78 AD 378 plakalı tır Eskipazar istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yolcu olarak bulunan Y.Ö. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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