Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında 15 Şubat'ta batan Batuhan A isimli kargo gemisinin kayıp mürettebatı arasında bulunan İnebolulu kaptan Hasan Mehmet Uyanık'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 hafta önce Bandırma ilçesine bağlı Dutlimanı bölgesinde denizin üzerinde ceset gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Denizden çıkartılan ceset Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopside cesedin, 15 Şubat'ta batan Batuhan A isimli kargo gemisinin ikinci kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'a ait olduğu tespit edildi. Kaptan Hasan Mehmet Uyanık'ın yakınları cenazeyi teslim almak için Bursa'ya gitti. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Karacabey'de Batan Kargo Gemisinin Kayıp Kaptanının Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan bir evin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yan binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın esnasında teras katta kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Yangının bina altında bulunan fırının bacasından çıktığı tahmin ediliyor.
Yalova'da jandarma tarafından Kazımiye köyünde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 61 gram skunk, 20 gram sentetik kannabinoid, kurusıkıdan bozma tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 12 kartuş, 50 adet 9 mm. tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirildi.
Yalova'da yapılan eş zamanlı operasyonda, Kazımiye köyünde sokak satıcısı olarak tabir edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu, kurusıkıdan bozma tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, şoförün hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından şoförün cansız bedeni morga kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.
Batman'da Kültür Mahallesi'ndeki bir evden kötü kokuların yayılması üzerine komşular, ev sahibine ulaşmaya çalıştı. Ev sahibine ulaşılamayınca polise haber verildi. Polis çilingir yardımıyla açtığı evde 27 yaşındaki H.Ç.'nin cesedini buldu. Ceset otopsi için Batman Eğitim Araştırma Hastanesine gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
İzmir'in Bornova ilçesinde kuyumcunun otomobilde silahla öldürülmesine ilişkin aranan zanlı, bekçilerin yaptığı uygulama sırasında yakalandı. Zanlının, cinayetin ardından kuyumcu dükkanını da soyduğu tespit edildi.
Adana'nın Pozantı ilçesinde bir yük treninin balatasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Niğde'den Adana'ya giden konteyner yüklü trenin seyir halindeyken balatalarından çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Makinist durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirerek Pozantı istasyonunda hazır olmalarını talep etti. İstasyona gelen itfaiye ekipleri, yanan vagonun tahtalarını hızlı bir şekilde söndürdü.
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