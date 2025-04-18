Karacabey\'de KADES Bilgilendirme Etkinliği

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri'nde vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, polis memurları tarafından "Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)" hakkında bilgiler verildi. Şiddet mağduru kadınların tek bir tuşla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmalarını sağlayan KADES uygulamasının kullanımı anlatılarak, broşürler dağıtıldı.

Yapılan bilgilendirmelerde, kadına karşı şiddetin önlenmesi için toplumun her kesimine sorumluluk düştüğü vurgulandı. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlik, Karacabey'de bu alandaki farkındalığın artırılmasına katkı sağladı. - BURSA