Karacabey Emniyeti 10 Yeni Araç Edindi - Son Dakika
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Karacabey Emniyeti 10 Yeni Araç Edindi

Karacabey Emniyeti 10 Yeni Araç Edindi

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü, asayişi artırmak için 10 yeni aracı hizmete aldı.

10.10.2024 18:39
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Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü, araç filosunu 10 yeni araç ile genişletti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Karacabey Güvenlik Hizmetleri Destekleme Derneği ve Bursa Emniyetini Destekleme Derneği katkılarıyla edinilen bu araçlar, resmi olarak hizmete alındı. Yeni araçlar, Karacabey'deki asayişin sağlanması ve halkın güvenliğinin artırılması adına önemli bir katkı sağlayacak. Emniyet Müdürlüğü, bu destekle birlikte görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmeyi hedefliyor.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğünün başarılı çalışmaları sonucunda 2023 yılının 1 Ocak ile 30 Eylül tarihleri arasında toplam 550 olay meydana gelmiş iken, 2024 yılında 1 Ocak ile 30 Eylül tarihleri arasında toplam 228 olay meydana gelmiş ve olay sayısı yüzde 58 düşerek azalış meydana geldiği öğrenildi.

Açıktan hırsızlık olay sayısı 131 olaydan 30 olaya, oto hırsızlığı olay sayısı 16 olaydan 5 olaya, otodan hırsızlık olay sayısı 55 olaydan 10 olaya, evden hırsızlık olay sayısı 102 olaydan 26 olaya, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olay sayısı 75 olaydan 29 olaya ve motosiklet hırsızlığı olay sayısı 95 olaydan 12 olaya düşerek azalış meydana geldiği bilgisi alındı. - BURSA

Kaynak: İHA

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