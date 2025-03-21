Karacasu\'da Dolandırıcılığa Karşı Uyarı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarıldı.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Ataköy Mahallesi'nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, vatandaşlara, dolandırıcılık hakkında örnek olaylar anlatıldı. Yapılan uyarıda herhangi bir dolandırıcılığa maruz kalmaları durumunda 112 A.Ç.M.ni arayarak ihbarda bulunmaları konusunda bilgilendirme yapıldı. - AYDIN