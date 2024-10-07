Karaçi'de Patlama: 3 Çinli Ölü - Son Dakika
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Karaçi'de Patlama: 3 Çinli Ölü

Karaçi'de meydana gelen patlamada 3 Çinli hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

07.10.2024 11:33
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Pakistan'da Jinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği, ölenlerin Çin vatandaşı olduğu belirtildi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan Jinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında dün yerel saatle 23.00 sıralarında patlama meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklama, saldırıda ölenlerin sayısının 3'e yükseldiği, hayatını kaybedenlerin Çin vatandaşı olduğu belirtildi. Olayda yaralanan biri Çinli 17 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Çin'in İslamabad Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise saldırıda enerji projesinde çalışan Çinli mühendislerin konvoyunun hedef alındığı ifade edildi.

Büyükelçilik ve konsolosluğun terör saldırısını şiddetle kınadığı vurgulanan açıklamada, Pakistanlı yetkililerle olayla ilgili çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Büyükelçilik, Pakistan tarafından saldırıyı kapsamlı bir şekilde araştırmasını, olayın faillerinin ağır şekilde cezalandırmasını ve Pakistan'daki Çin vatandaşlarının, kurumlarının, yürütülen projelerin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almasını talep etti. Açıklamada, Pakistan'daki Çin vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Son dönemlerde Çin vatandaşlarına yönelik saldırılar düzenleyen ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu (BLA), saldırıyı üstlendi. Örgüt tarafından yapılan açıklamada, havaalanından gelen "üst düzey bir Çinli mühendis ve yatırımcı konvoyunun hedef alındığı" kaydedildi. - KARAÇİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaçi'de Patlama: 3 Çinli Ölü - Son Dakika

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