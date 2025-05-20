Karaman'da cami otoparkında yangın

KARAMAN - Karaman'da bir caminin altında bulunan inşaat halindeki otoparkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Hamidiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde bulunan Ahmet Yesevi Camisi'nin altında bulunan inşaat halindeki otoparkta çıktı. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki otoparkta dumanlar yükseldiğini gören çevredeki esnafların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İnşaat halindeki otoparkın içerisinde bulunan atık malzemelerin tutuşması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.