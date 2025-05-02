Karaman'da Gizli Kenevir Serası Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karaman'da Gizli Kenevir Serası Operasyonu

Karaman\'da Gizli Kenevir Serası Operasyonu

Karaman'da çatı katında kenevir yetiştiren 2 kişi yakalandı, birisi tutuklandı.

02.05.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da çatı katına kurdukları gizli serada iklimlendirme ve sulama sistemiyle kenevir yetiştiren 2 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çeltek Mahallesi'nde bulunan 3 katılı bir apartmanda çatı katının gizli seraya çevrilerek kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen ekipler kenevir yetiştirilen binanın çatı katına operasyon düzenledi. Operasyonda K.G. ve M.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alırken, çatı katının gizli seraya çevrilerek kenevir yetiştirildiği belirledi. Yapılan aramalarda; 16.5 kilo esrar, 160 gram kenevir tohumu ile uyuşturucu imali ve ticaretinde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıs emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Operasyon, Kenevir, karaman, 3-sayfa, Güncel, Polis, Polis, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Gizli Kenevir Serası Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:49:44. #7.12#
SON DAKİKA: Karaman'da Gizli Kenevir Serası Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.