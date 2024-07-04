Karaman\'da Kamyonetin Altında Kalarak Hayatını Kaybeden 3 Yaşındaki Çocuk

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Karaman'da amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Mümine Hatun Mahallesi 1469. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki 66 ABF 096 plakalı hurda yüklü kamyonet geri manevra yaptığı esnada 3 yaşındaki Miraç Demiralay'a çarptı. Kamyonetin arka tekerinin üzerinden geçtiği sürücünün yeğeni olan küçük çocuk ağır yaralandı. Durumu fark eden amca Y.D. hemen araçtan inerek başka bir araçla 3 yaşındaki yeğenini Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. 3 yaşındaki Miraç Demiralay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekibinin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından kamyonet olay yerinden kaldırılırken, sürücü polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN