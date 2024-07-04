Karaman\'da Otomobil Şarampole Takla Attı: Sürücü Yaralandı

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Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saat 23.45 sıralarında Larende Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kılbasan köyünden Karaman'a gelmekte olan Mehmet Y. (34) yönetimindeki 70 AAS 855 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN