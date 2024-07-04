Karaman'da Otomobil Şarampole Takla Attı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da Otomobil Şarampole Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Karaman\'da Otomobil Şarampole Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil şarampole takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

04.07.2024 01:18
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Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saat 23.45 sıralarında Larende Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kılbasan köyünden Karaman'a gelmekte olan Mehmet Y. (34) yönetimindeki 70 AAS 855 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Karaman'da Otomobil Şarampole Takla Attı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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