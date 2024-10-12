Karaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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Karaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü

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Karaman'da hafif ticari araç, yakıt tankerine çarptı; sürücü Mehmet Korkmaz hayatını kaybetti.

12.10.2024 01:27
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Hafi ticari araç, yakıt tankerine ok gibi saplandı: 1 ölü

KARAMAN - Karaman'da yakıt tankerine arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 22.20 sıralarında Karaman- Konya kara yolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Korkmaz (20), idaresindeki 70 AAK 265 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette sereden İ.P. yönetimindeki 31 APJ 131 plakalı yakıt tankerine arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç yakıt tankerinin altına girerken, sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Korkmaz ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika

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