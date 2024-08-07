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Karaman'da tutuşan kuru otlar müstakil evi yaktı

KARAMAN - Karaman'da kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangında alevler müstakil evin çatısına sıçradı. İtfaiyenin çalışması ile söndürülen yangında maddi hasar oluşurken, evde kimsenin oturmadığı öğrenildi.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi Abdulhamid Han Bulvarı üzerinde bulunan bir soğuk hava deposunun bahçesinde kuru otların tutuşması ile çıktı. Otluk alanda başlayan yangın kısa süre içerisinde yayılarak önce bahçedeki tahta paletlere sonrada tek katlı müstakil evin çatısına sıçradı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve MEDAŞ ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yangın etrafında güvenlik önlemi alırken, elektrik dağıtım şirketi görevlileri de elektriği kesti. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ise yanan ev ile alevleri bahçede bulunan diğer paletlere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Yangında kimsenin oturmadığı evde maddi hasar oluştu. Yangının elektrik direğinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.