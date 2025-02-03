Karaman'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika
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Karaman'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Karaman\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Karaman'da yapılan asayiş uygulamalarında 5 tutuklama ve çok sayıda silah ile uyuşturucu ele geçirildi.

03.02.2025 11:43
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Karaman İl Emniyet Müdürlüğünün asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezinde yürüttüğü genel uygulamaları devam ediyor. 27 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 6 bin 312 kişi sorgulanırken, 16 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 16 kişiden 5'i tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü olarak araç kullanan 8 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 55 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 52 kişiye para cezası yazıldı. 70 araç trafikten men edilirken, 6 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında ise ruhsatsız 1 tabanca ve 2 av tüfeği, 46 adet tüfek fişeği, 21 adet kesici ve delici alet, 13 gram esrar, 3 gram bonzai, 38 adet uyuşturucu hap, 24 kilo kıyılmış tütün, 47 bin 600 adet boş makaron ile 2 bin 400 adet dolu makaron ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu - Son Dakika

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