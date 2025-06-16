Karaman\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Karaman'da polisin yaptığı asayiş uygulamalarında 6 bin 74 adet uyuşturucu hap ile ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, yakalanan 14 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9-15 Haziran tarihlerinde yapılan uygulamalarda bin 430 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 14 kişi ise yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamalarında alkollü araç kullanan 12 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 40 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 31 kişiye para cezası uygulandı. 87 araç trafikten men edilirken, 12 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında da 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 69 tabanca ve av tüfeği fişeği, 3 adet kesici-delici alet, 54 gram bonzai, 3 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 5 bin 662 adet sentetik ecza, 412 adet extacy, 10 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamına yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN