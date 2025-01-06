Karamürsel'de Kaldırımdaki Cinayet Kamerada - Son Dakika
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Karamürsel'de Kaldırımdaki Cinayet Kamerada

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Karamürsel’de bir kişi kaldırımda silahlı saldırıda öldürüldü. O anların güvenlik görüntüleri ortaya çıktı.

06.01.2025 15:23
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Kaldırımdaki cinayet anı kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişinin kaldırımda öldürüldüğü anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 4 Temmuz Mahallesi Eski İzmit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maksut Beytaş henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs tarafından kaldırımda silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Beytaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cinayeti işleyen zanlının, Beytaş'ın husumetlisi olduğu iddia edildi.

Öte yandan, cinayete ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, zanlının üst üste ateş ettiği, Beytaş'ın ise yere yığıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karamürsel'de Kaldırımdaki Cinayet Kamerada - Son Dakika

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