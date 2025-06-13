Karamürsel\'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Bin Ecstasy Hap Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 9 bin 900 ecstasy hap ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün Karamürsel ilçesinde operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramada, 2 kilo 954 gram skunk, 3 parça halinde toplam 1 kilo 166 gram sentetik kannabinoid, şeffaf poşet içerisinde 3 kilo 540 gram ağırlığında yaklaşık 9 bin 900 ecstasy hap, 581 gram reçine esrar ve pompalı tüfek ele geçirildi. Ürünlere el konulurken, operasyon kapsamında R.Ö. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ