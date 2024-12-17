Karapınar\'da Asit Tankeri Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Konya'nın Karapınar ilçesinde asit dolu tankerin devrilmesi ve sürücü hayatını kaybettiği kaza bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Ereğli-Karapınar Kara yolu İpekçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay Demir (34) idaresindeki 27 HB 048 plakalı asit dolu tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, boşalan asit ve yükselen duman nedeniyle tankere bir süre müdahalede bulunamadı. AFAD ekiplerinin de sevk edildiği kazada yapılan incelemede sürücü Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemede yol kenarına dökülen kimyasal maddenin hidroklorik asit (Tuz Ruhu) olduğu tespit edildi.

Kaza anı ise bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; tankerin yoldan çıkarak devrilmesi, devrildiği esnada dumanların çıkması yer alıyor. - KONYA