Karapınar\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar-Konya karayolu üzerindeki Poligon Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar'dan Konya yönüne seyir halinde olan C.E.H. yönetimindeki 50 AEL 187 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan K.B. idaresindeki 33 NUA 38 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle 33 NUA 38 plakalı araçta bulunan sürücü ve iki yolcu ile 50 AEL 187 plakalı araçta bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA