Karasu\'da Kavga: Polis Yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir grup genç arasında çıkan 'yan baktın' tartışması kavgaya dönüştü. Olay yerine müdahale eden polis ekiplerinden bir memur kesici aletle kolundan yaralandı. Gözaltına alınan üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 14 Temmuz Pazartesi günü gece saatlerinde Karasu Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iki grup genç arasında 'yan baktın' mevzusu yüzünden çıkan sözlü atışma kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir polis memuru, kesici bir cisimle kolundan yaralandı. Yaralı polis sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmada, kavgaya karıştığı belirlenen M.A.Y., S.K. ve K.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA