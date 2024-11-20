Kardeşini Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Kardeşini Öldüren Şahıs Tutuklandı

Kardeşini Öldüren Şahıs Tutuklandı

İstanbul'da tartıştığı kardeşini öldüren ve çocuklarını rehin alan İlhan Sapil tutuklandı.

20.11.2024 21:58
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Kardeşini öldürüp, çocuklarını rehin alan şahıs tutuklandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta sokak ortasında tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldüren ve çocuklarını rehin alan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Esenyurt Sultaniye Mahallesi 641. Sokak üzerinde meydana gelmiş ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İlhan Sapil (43), kardeşi Barış Sapil ile tartışma yaşamıştı. Büyüyen tartışmada ağabey İlhan Sapil, yanında bulunan silahla kardeşine defalarca ateş etmiş ve sonrasında silahla birlikte aynı sokakta bulunan evine kaçarak çocuklarını rehin alarak kapıyı kilitlemişti. Şahıs, özel harekat polislerinin operasyonuyla ele geçirilerek gözaltına alınmıştı.

Emniyet sorgusu yapılan İlhan Sapil, verdiği ifadede kardeşiyle ortak ticaret yaptıkları ve kazançları ile 4 adet daire satın aldıkları, ortaklığı bitirmek istediklerinde aralarında husumet oluştuğunu söyledi. Zanlı, daha sonra kardeşinin kendisine ait araca çekiç ile zarar vermesinden dolayı tekrardan tartışma yaşadıkları ve olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Emniyette sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kardeşini Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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