Karga Rögar\'dan Kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde rögara düşen kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay saat 18.30 sıralarında İnegöl'ün Burhaniye Mahallesi Şahin Sokak'ta meydana geldi. Sokakta oyun oynayan çocuklar, rögardan gelen karga sesini fark etti. Rögarın içine bakan çocuklar, bir karganın mahsur kaldığını görünce durumu ailelerine anlattı. Bunun üzerine mahalle sakinleri İnegöl İtfaiyesi'ne haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede karganın yerini tespit etti. Rögar kapağını açan ekipler, mahsur kalan kargayı dikkatlice çıkararak doğal yaşam alanına bıraktı. Mahalle sakinleri ve çocuklar, duyarlı davranışlarıyla örnek bir davranış sergiledi. - BURSA