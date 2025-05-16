Karpuzlu\'da Hayvan Nakil Denetimi

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde canlı hayvan nakil araçlarını denetleyen jandarma ekipleri, eksikliği olduğu tespit edilen 2 şahsa 92 bin TL cezai işlem uyguladı.

Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Karpuzlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekiplerince müşterek Karpuzlu ilçesi Ulukonak Mahallesi'nde yaklaşan kurban bayramı öncesi hayvan hastalıklarının ve hayvan hırsızlıklarının önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde canlı hayvan taşıyan 37 aracın sorgusu yapılarak evrak ve hayvan küpeleri kontrol edildi. Evrak ve hayvan küpelerinde eksiklik tespit edilen 2 şahsa toplam 92 bin 130 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca Trafik Jandarması tarafından 3 araç trafikten men edilerek 6 bin 320 TL idari para cezası verildi. - AYDIN