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Kars-Digor-Iğdır karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Kars-Digor-Iğdır karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Kars-Digor-Iğdır karayolu üzerindeki Hanlar Geçidi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yol zincirleme kazaya sebep oldu. Olay yerine itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan 3 kişi kurtarıldı. Kazada ağır yaralanan 1 kişi hastaneye sevk edilirken, 6 yaralı ise tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kars-Digor-Iğdır karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
24.12.2023 - 18:59,
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Kars-Digor- Iğdır karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, Kars-Digor-Iğdır karayolu üzerindeki 2286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Hanlar Geçidi'nde kayganlaşan yol zincirleme kazaya neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan 3 kişiyi itfaiye ekipleri bulundukları yerden çıkarttı. Kazada ağır yaralanan 1 kişi hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti, 6 yaralı ise hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kars-Digor-Iğdır karayolunda trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika


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