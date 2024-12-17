Kars'ta 4 Milyonluk Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Kars'ta 4 Milyonluk Uyuşturucu Operasyonu

Kars'ta düzenlenen operasyonda 4 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

17.12.2024 22:09
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(KARS) Kars'ta 4 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

Piyasa değeri 4 milyon lira olan uyuşturucu ham maddesi polise takıldı

Bonzai ham maddesini Kars'a sokan 3 kişi tutuklandı

KARS - İstanbul'dan Kars'a yolcu otobüsü şoförü aracılığıyla gönderilen, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan ve bonzai yapımında kullanılan ham madde polise takıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Kars'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, Kars'a giriş yapan otobüse operasyon düzenledi. Narkotik ekiplerince durdurulan otobüsün şoförü A.K. üzerinde yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 38,10 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Olaya ilişkin A.K. ise gözaltına alındı. Konuyla ilgili devam eden çalışmalarda ise uyuşturucu tacirleri E.O. ve R.Y.A.'nın hava yoluyla Kars'a geleceği öğrenildi. Harakani Havaalanına inen E.O. ve R.Y.A. düzenlenen operasyonla yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

"Piyasa değeri 4 milyon"

Narkotik ekiplerince yapılan operasyonda ele geçirilen bonzai ham madesinin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu ortaya çıktı. 38,10 gram bonzai ham maddesiyle yaklaşık 3 kilo 810 gram bonzai maddesi üretilebileceği öğrenildi.

"Otobüs şoförü ve uyuşturucu tacirleri tutuklandı"

Kars'a otobüs ile uyuşturucu madde sokmaya çalışan otobüs şoförü A.K., uyuşturucu tacirleri E.O. ve R.Y.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta 4 Milyonluk Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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