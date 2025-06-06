Kars\'ta Acemi Kasaplar Kendilerini Yaraladı

Kars'ta acemi kasaplar, kendilerini kesti. Kurbanlıklarını keserken kendilerini yaralayan 37 kişi yakınları tarafından hastaneye getirildi. Atar damarını kesen 1 kişi ise Erzurum'a sevk edildi.

Kars'ta kurbanları kesmek isterken kendilerini çeşitli yerlerinden yaralayan yaklaşık 37 acemi kasap, tedavi olmak için Harakani Devlet Hastanesi ve Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi geldi. Yakınları tarafından hastaneye getirilen acemi kasaplar, burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Acemi kasaplardan 1'ine ise ilk müdahalesi Harakani Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Ardından tedavisi yapılmak üzere Erzurum Bölge Hastanesi'ne gönderildi. - KARS