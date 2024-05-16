Kars'ta ağaçta asılı kalan karga telef oldu - Son Dakika
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Kars'ta ağaçta asılı kalan karga telef oldu

Kars\'ta ağaçta asılı kalan karga telef oldu

Kars Benli Ahmet İstasyonu'nda bulunan çam ağacında asılı olarak bulunan karga, ayaklarına dolaşan güvenlik şeridinin neden olduğu telef oldu. Hayvan otlatan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, ağaçta asılı olan karga görülebiliyor.

16.05.2024 11:26
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Kars'ta ağaçta asılı kalan karga telef oldu.

Kars Benli Ahmet İstasyonu'nda bulunan çam ağaçlarından birisinde asılı olarak görülen karga görenleri şaşırttı. Ağaçta asılı olan baş aşağıya sallanan karganın telef olduğu anlaşılırken; karganın telef olmasına ayaklarına dolaşan, güvenlik önlemi almak için çekilen güvenlik şeridinin neden olduğu ileri sürüldü.

Hayvan otlatan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, ağaçta ayaklarından asılı olarak telef olan karga yer alıyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta ağaçta asılı kalan karga telef oldu - Son Dakika

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