Kars\'ta Aranan Şahıs Yakalandı

Kars'ta hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında, 4 yıl, 2 ay 'ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi saklandığı Sarıkamış ilçesindeki ikametgahında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheli adli işlemlerinin yapılmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı olarak aranan şahısları, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mevhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi. - KARS