Kars'ta Çeşitli Suçlardan Aranan 14 Kişi Yakalandı

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Kars'ta haklarından çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 14 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan M.Y. (27), başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y.M. (40), vergi usul kanununa muhalefet suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.T. (45) ile birlikte 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 14 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 14 kişiden 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS