Kars'ta Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Kars'ta firari cinayet zanlısı tutuklandı
ERZURUM - Kars'ta "kasten öldürme" suçundan 2 yıldır aranan firari zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 2 yıldır aranan ve hakkında "kasten öldürme" suçundan yakalama kararı bulunan S.G. Kağızman'ın Günindi köyü kırsalında yakalandı.
Gözaltına alınan S.G. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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