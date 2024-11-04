Kars'ta Cinayet Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
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Kars'ta Cinayet Zanlısı Tutuklandı

2 yıldır aranan S.G., Kars'ta jandarma tarafından yakalanıp tutuklandı.

04.11.2024 22:32
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Kars'ta firari cinayet zanlısı tutuklandı

ERZURUM - Kars'ta "kasten öldürme" suçundan 2 yıldır aranan firari zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 2 yıldır aranan ve hakkında "kasten öldürme" suçundan yakalama kararı bulunan S.G. Kağızman'ın Günindi köyü kırsalında yakalandı.

Gözaltına alınan S.G. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Cinayet Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika

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