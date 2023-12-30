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Kars'ta devrilen tırda can pazarı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kars'ta devrilen tırda can pazarı: 2 yaralı

Kars'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın devrilmesi sonucu tır sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, hastaneye sevk edildi.

Kars\'ta devrilen tırda can pazarı: 2 yaralı
30.12.2023 - 23:43,
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Kars'ta devrilen tırda can pazarı: 2 yaralı

Tırda sıkışan 2 kişi AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

KARS - Kars'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, devrildi. Kazada tır sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza; Kars-Ardahan- Çıldır karayolu Doğruyol köyü mevkiinde meydana geldi. Kars'tan Çıldır'a seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Refüjlerin üzerine devrilen tırda sürücü ve yanındaki 1 kişi sıkıştı. Durum jandarma, AFAD, Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, tırda sıkışan ve adeta can pazarı yaşayan sürücüsü ve yanındaki 1 kişiyi çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Tırda sıkışan 2 kişi itfaiye ve AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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