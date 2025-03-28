Kars'ta Kaçak Avcılar Suçüstü - Son Dakika
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Kars'ta Kaçak Avcılar Suçüstü

Kars\'ta Kaçak Avcılar Suçüstü

Jandarma, Kars'ta 10 kaçak avcıyı suçüstü yakaladı ve 593 bin TL ceza kesti.

28.03.2025 13:17
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Kars'ta jandarma kaçak avcılara göz açtırmıyor. Jandarma ekipleri kaçak avlanan 10 kişiyi suçüstü yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, 2025 yılı Mart ayı içerisinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak, yaban hayvanlarının yuva yapma, yumurtlama, kuluçka ve üreme süreçlerinde korunmasına yönelik, farklı bölgelerde kontrol yapıladı.

Jandarma ve DKMP ekiplerince yapılan kontrollerde, Kağızman'ın kırsal alanında 10 kişinin, avlanma süreleri dışında av yapmak, canlı mühre ile avlanmak, tuzak, kapan gibi araçlar ile avlanmak ihlallerinden, yasak usuller ile usulsüz avlandığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipleri, kaçak avcıları suçüstü yakaladı. Yakalanan kaçak avcılar hakkında hakkında; 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereği tutanak tanzim edilerek, ele geçirilen 53 canlı mühre kınalı keklik ile 22 tuzak kafes, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sarıkamış Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince; kaçak avcılara 593 bin 355 TL idari para cezası kesildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca doğal hayatın ve yaban hayvanlarının korunması amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Kaçak Avcılar Suçüstü - Son Dakika

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