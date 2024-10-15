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Kars'ta Kaçak İçki Operasyonu

Kars\'ta Kaçak İçki Operasyonu

Kars'ta düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı, çok sayıda kaçak içki ve sigara ele geçirildi.

15.10.2024 09:06
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Kars merkezli Kağızman ve Sarıkamış'ta kaçak içki imal ederek satışının yapıldığı adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kars merkezli Kağızman ve Sarıkamış'ta düzenlenen operasyonda kaçakçılara darbe vuruldu.

Kaçak içki üretimi ve satışını yapan 8 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 60 şişe halinde toplam 30 litre sahte alkollü içki, 430 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin doldurulmuş makaron, 4 gümrük kaçağı cep telefonu ve 2 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Şüpheli 8 kişi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli 8 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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