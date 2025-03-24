Kars'ta Kamyonet Yangını

Kars'ta kamyonet alev alev yandı

KARS - Kars'ta hareket halindeyken, arkasında bulunan dönüşüm malzemeleri alev alev yanmaya başlayan kamyonet itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve hareket halindeki kasasında dönüşüm malzemeleri taşıyan kamyonet bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Durum Kars Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan kamyonete müdahale ederek söndürdü. Kamyonetin kasasında bulunan dönüşüm malzemeleri boşaltılarak soğutma çalışması yapıldı.