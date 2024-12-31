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Kars'ta Okul Servislerine Denetim

Kars\'ta Okul Servislerine Denetim

Kars'ta öğrenci güvenliği için okul servislerine yönelik denetimler yapıldı, kurallara uymayanlar cezalandırıldı.

31.12.2024 11:02
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Kars genelinde öğrenci güvenliğini artırmak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, sabah saatlerinde şehir merkezinde eş zamanlı olarak denetime çıktı.

Denetimler sırasında, araçların teknik donanımları, trafik kurallarına uygunluğu, emniyet kemeri kullanımı ve servis şoförlerinin belgeleri titizlikle kontrol edildi. Öğrencilerin güvenli taşınması için araçlardaki koltuk sayısına uygun yolcu taşıma, araç içi kamera sistemi ve rehber personel bulundurma gibi kurallara uyulup uyulmadığı incelendi.

Yapılan denetimlerde bazı servis araçlarında eksiklikler tespit edilirken, kurallara uymayan şoförlere idari para cezası kesildi. Eksikliklerin giderilmesi için uyarılar yapılırken, kurallara uygun olarak hizmet veren araç sahiplerine ise teşekkür edildi.

Yetkililer, okul servis araçlarının düzenli aralıklarla denetleneceğini belirterek, öğrenci güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurguladı. Veliler ve öğrenciler de yapılan bu denetimlerden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Bu tür uygulamaların devam edeceğini belirten yetkililer, eğitim-öğretim döneminin sorunsuz bir şekilde geçmesi için tüm önlemlerin alınacağını ifade etti. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Okul Servislerine Denetim - Son Dakika

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