Kars\'ta Silah Tüccarlarına Operasyon: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

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Kars'ta silah tüccarları yakayı ele verdi. Polis silah tüccarlarına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezi ve Arpaçay ilçesinde yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan operasyon düzenledi.

Polisin düzenlediği operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca,1 av tüfeği, 6 şarjör, 70 tabanca fişeği, 16 av fişeği, 3 gerdel yayı ve 2 icra yayı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheliler O.K. (70) ve E.C.B. (32) gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheliler hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS