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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kars\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Jandarma, İranlı 2 kişinin araçlarında uyuşturucu ele geçirerek gözaltına aldı.

11.03.2025 16:52
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Kars'ta jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar aralıksız devamediyor. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada İranlı 2 kişinin sigara paketleri içerisine saklanmış kullanıma hazır şekilde uyuşturucu ele geçirdi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, kullanmak, bulundurmak, imal veya ticaretini yapan kşşilerin faaliyetlerini deşifre ederek yakalamak, toplumu uyuşturucudan arındırmak, gençleri zehir tacirlerinden korumak maksadıyla çalışma yaptı.

Digor Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Digor ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında durdurulan İran plakalı bir araçta yapılan denetim ve kontrollerde, İran uyruklu araç sürücüsü üzerinde yapılan kaba üst aramasında sigara paketi içerisinde kullanıma hazır 3 adet 4 gram esrar, yine araçta bulunan İran uyruklu diğer kişini üzerinde ise yine sigara paketi içerisinde kullanıma hazır 5 adet 6 gram esrar ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli 2 İranlı gözaltına alınarak Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Jandarma işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldılar.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığınca halkımızın huzur ve güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi. - KARS

Kaynak: İHA

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