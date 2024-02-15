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Kartal'da iki araç çarpıştı: 1 ölü

İSTANBUL - Kartal'da yolun karşısına geçen araç seyir halindeki başka bir araca çarptı. Araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza Hürriyet Mahallesi Ayazma Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen 34 JU 207 plakalı araç sürücüsü cadde üzerinde yokuş aşağı seyir halinde olduğu esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yöne geçti. Kontrolden çıkan araç, seyir halindeki 50 ED 439 plakalı Ayhan Yaprak yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu savrulan otomobilde sıkışan Ayhan Yaprak olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazaya karışan 34 JU 207 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü yaralanmazken aracında sıkışan Ayhan Yaprak kaza sonucu ağır yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu ağır yaralanan ve ambulansta kalp masajı yapılan Ayhan Yaprak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sürücünün yakınları ise kazaya karışan diğer sürücü ile olay yerinde tartışma yaşadı. Kazaya karışan sürücü polis ekipleri tarafından karakola götürülürken polis olayla ilgili inceleme başlattı.