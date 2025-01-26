Kartalkaya'daki Otel Yangını Soruşturmasında İç Mimar Salıverildi - Son Dakika
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Kartalkaya'daki Otel Yangını Soruşturmasında İç Mimar Salıverildi

Kartalkaya\'daki Otel Yangını Soruşturmasında İç Mimar Salıverildi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında gözaltına alınan iç mimar Ali Bilir, adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yangınla ilgili 14 kişinin gözaltına alındığı, bazı kişilerin ise tutuklandığı belirtildi.

26.01.2025 15:26  Güncelleme: 15:28
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Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan iç mimar Ali Bilir, adliyedeki işlemlerinin ardından salıverildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde; İşletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, iş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan, otelin aşçısı Faysal Yaver, mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç, Mehmet Gündüz, otelin elektrikçisi Hüseyin Özer, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye çalışanı İrfan Acar, iç mimar Ali Bilir, işletme müdürü Kadir Özdemir gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 14 kişiden işletme sahibi Halit Ergül ile şirket genel müdürü Emir Aras 24 Ocak'ta; Zeki Yılmaz, Kadir Özdemir, Faysal Yaver, Hüseyin Özer ve Mehmet Gündüz, Fidan Kurç ve Yusuf Karahanlı ise dün tutuklanmıştı. İş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan ise dün ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gözaltındaki iç mimar Ali Bilir de adliyedeki işlemlerin erdğndan salıverildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartalkaya'daki Otel Yangını Soruşturmasında İç Mimar Salıverildi - Son Dakika

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