Kartepe'de 248 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kartepe'de 248 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Geniş Video İzle

Kartepe'deki aramada 248 ruhsatsız tabanca ve 8 kg uyuşturucu madde bulundu, 6 şüpheli tutuklandı.

11.11.2024 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki otomobilde ve tankerde 248 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobil ve bir tankerde yapılan aramada 248 ruhsatsız tabanca ve 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Kartepe'de iki otomobil ve bir tankerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 248 ruhsatsız tabanca, 248 şarjör, 8 kilogram skunk ve suçtan elde edildiği düşünülen 13 bin 100 dolar ile 150 Euro ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Kaçakçılık, Güvenlik, Otomobil, Politika, 3-sayfa, Kartepe, Kocaeli, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartepe'de 248 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:38 Serdar Ortaç: Malta Adası’ndaki otel açılışında oyuna getirildik Serdar Ortaç: Malta Adası'ndaki otel açılışında oyuna getirildik
19:34 Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülke belli oldu Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülke belli oldu
18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı
17:27 Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti
17:00 Mehmet Ali Erbil’in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım
09:41 Prenses Kate Middleton, Anma Günü törenlerine eşi Prens William ile katıldı Prenses Kate Middleton, Anma Günü törenlerine eşi Prens William ile katıldı
09:40 Yarısı Bizden kampanyasının detayları Kiracıya da destek var Yarısı Bizden kampanyasının detayları! Kiracıya da destek var
09:39 Meteoroloji’den 15 ile yağış uyarısı Meteoroloji'den 15 ile yağış uyarısı
09:23 Altın ve döviz yatırımcısının gözü yeni rekorlarda Altın ve döviz yatırımcısının gözü yeni rekorlarda
09:11 Bitcoin adeta para basıyor Bir yılda iki kattan fazla yükseldi Bitcoin adeta para basıyor! Bir yılda iki kattan fazla yükseldi
09:09 El Kassam Tugayları’ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü El Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü
08:51 Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 20:09:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kartepe'de 248 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.