Kartepe'de 248 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

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İki otomobilde ve tankerde 248 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobil ve bir tankerde yapılan aramada 248 ruhsatsız tabanca ve 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Kartepe'de iki otomobil ve bir tankerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 248 ruhsatsız tabanca, 248 şarjör, 8 kilogram skunk ve suçtan elde edildiği düşünülen 13 bin 100 dolar ile 150 Euro ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.