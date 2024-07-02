Kartepe'de çıkan yangında 10 hektarlık alan küle döndü - Son Dakika
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Kartepe'de çıkan yangında 10 hektarlık alan küle döndü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahale ettiği yangın kontrol altına alınamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın sonucunda 10 hektarlık alan tamamen yanarak küle döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

02.07.2024 19:42
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangında 10 hektarlık alan küle dönerken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde bulunan ağaçlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple ağaçlık alanda yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, büyüyen alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın söndürülürken, 10 hektarlık alan küle döndü.

Yangına müdahale eden Ahmad Tomajabı, "Yangını görünce kendi imkanlarımız ile müdahale ettik ancak söndüremeyince itfaiyeye haber verdik. İtfaiye yangını söndürdü" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kartepe'de çıkan yangında 10 hektarlık alan küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartepe'de çıkan yangında 10 hektarlık alan küle döndü - Son Dakika
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