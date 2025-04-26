Kartepe\'de Fabrikada Yangın

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Yıldız Entegre fabrikasının açık alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Yangın, Kartepe ilçesi Uzunbey Mahallesi Yıldız Entegre fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple açık alanda talaş yığınında yangın çıktı. Durumu fark eden çalışanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ