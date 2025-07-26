Kartepe\'de Tur Şoförüne Darp

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir eğlence merkezinde, Arap turistlerden izinsiz çekilen fotoğraflar için fahiş fiyat istendiği iddiasıyla başlayan tartışma, tur şoförünün darp edilmesiyle son buldu. Müşterilerini savunan şoförün burnunda 7 kırık oluştuğu belirtilirken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kartepe'de turistik eğlence merkezi olan işletmede meydana geldi. Turizm sektöründe hizmet veren şoför Mustafa Yılmaz (40), Arap turist kafilesini eğlence merkezine getirdi. Ancak içeride turistlerden, izinsiz çekildiği öne sürülen 4 fotoğraf için iddiaya göre toplamda 2 bin 400 TL talep edildi. Duruma itiraz eden turistler içeride bağırınca, araya giren tur şoförü fotoğrafı satın almak zorunda olmadığını söyledi. Ancak işletme personeli, çıkan tartışmada tur şoförünü darp etti. Burnu kırılan şoför, karşı taraftan şikayetçi oldu. Olaya ilişkin 2 kişi tutuklandı.

Şoföre saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"Müşterimden 4 fotoğraf için 2 bin 400 TL istemişler"

Yaklaşık 13-14 senedir turizm işinde olduğunu söyleyen tur şoförü, "Fotoğrafçı, izinsiz olarak müşterimin fotoğrafını çekmiş. Müşterim 4 fotoğraf için 2 bin 400 TL fiyat çıkarıldığını söyledi. Müşterim içeride bağırıyordu. Siz şoför veya operatör olarak kendi müşterinizi orada savunmayacak mısınız? Sadece müşterime, 'Fotoğrafı almanıza ve ödeme yapmanıza gerek yok' dedim. Ancak oradakiler, 'Ne hakla bunu yaparsın' dediler. Çünkü müşterim bağırıyordu, olayı yatıştırmak için dışarı çıkarmak istedim. Sonra lafa tutuşuldu. Bir kadın geldi ve yetkili olduğunu söyledi. Ona durumu anlatırken bir anda burnuma yumruk yedim" dedi.

"Burnumda 7 kırık var"

Yumruğu yedikten sonra 3-4 kişinin daha kedisine saldırdığını söyleyen şoför, "Beni öldüresiye dövdüler. Ben herhangi bir karşılıklı kavgaya girmedim. Küfür ettiğim de söyleniyor ama zaten kamera ve ses kaydı her şeyi ortaya koyuyor. Ben kimseye küfür etmedim. Jandarma bile benim haklı olduğumu ve küfür etmediğimi söylüyor. Bugün benim başıma gelen, yarın hepinizin başına gelebilir. En çok zoruma giden şey dayak yememe rağmen, orada bulunan 100 şoför ve rehberin araya girmemesi oldu. Hiçbir Allah'ın kulu aşağı inip de 'Ne yapıyorsunuz?' demedi. Şu an burnumda 7 kırık var. İstanbul'a sevkimi aldım. Trafik olduğu için burada dinleniyorum. İstanbul'a gideceğim ve ameliyat olacağım" şeklinde konuştu.