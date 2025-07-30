Kask sayesinde hayatta kaldı

Amasya'da sokakta önüne çıkan otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü havada takla atarak kafa üstü yere düştü. Sol bacağında 13 kırık oluşan Murat Güneş, başındaki kaskı sayesinde ölümden döndüğünü söyledi.

Kirazlıdere Mahallesi'nde yaşanan kazanın ardından Samsun'daki Medical Park Hastanesine sevk edilen Amasya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Murat Güneş, 13 kırık tespit edilen bacağından ameliyat edildi. Tedavisine evinde devam edilen Güneş, kaza anını anlattı.

Çarpışmadan birkaç dakika sonra gözlerini açtığını belirten 49 yaşındaki Güneş, "Araçla çarpışınca havaya uçup kafamın üstüne düştüm. Beni kurtaran başımdaki kask oldu. Felç olabilir, beyin kanaması geçirebilirdim. Belki de ölebilirdim" dedi.

Motosiklete sürekli kask takarak bindiğine değinip yaşadığı kazanın kasksız motosiklet kullananlara örnek olduğunu vurgulayan evli ve 2 çocuk babası Güneş, "Kask taktığım için Allah'a binlerce kez şükrettim. Kaskı kolunda gezdiren gençleri, arkadaşları görüyorum. Tam korumalı kask kullanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü motosiklette kaporta yok. Kaporta sizsiniz" diye konuştu. - AMASYA