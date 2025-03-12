Kasksız Sürücüye İki Aylık Ceza - Son Dakika
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Kasksız Sürücüye İki Aylık Ceza

Kasksız Sürücüye İki Aylık Ceza

Antalya'da kask takmadığı için 5. kez yakalanan sürücünün belgesi 2 ay iptal edildi. 'Hak ettik' dedi.

12.03.2025 11:23
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Antalya'da trafik ekiplerinin uygulamasında kask takmadığı için durdurulan ve 5. kez kasksız motosiklet kullanırken yakalandığı belirlenen motosiklet sürücüsünün sürücü belgesi 2 aylığına iptal edilirken sürücünün yorumu "Hak ettik" oldu. Uygulamaya giren bazı sürücülerin ceza yememek için telefonlarına sarılıp arama yaptığı görüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro ve Ekipler Amirliği tarafından Hisar Caddesinde gerçekleştirilen motosiklet uygulamasında eksiği bulunan motosiklet sürücülerine idari para cezası uygulanırken, çok sayıda motosiklet trafikten men edildi. Ekipler tarafından durdurulan ve başında kask olmadığı gözlenen motosiklet sürücüsünün yapılan sorgulamasında 5. Kez üst üste kasksız yakalandığı belirlenirken, 100 ceza puanını aştığı için sürücü belgesine 2 aylığına geçici olarak el konuldu. Sürücüye kasksız araç kullanmaktan 993 TL ceza uygulandı.

"Cezayı hak ettik"

Ceza makbuzunu gülerek kameralara gösteren motosiklet sürücüsü "4 veya 5. kez kask takmadığım için ceza uygulandı. Trafik polisleri ehliyeti iptal etmekte ve ceza yazmakta haklılar" dedi. Muhabirin 'Niye kask takmamakta ısrar ediyorsunuz' sorusu üzerine ise "Aslında takıyordum, çalındı. Sonra da hava ısındı, hava sıcak, terletiyor. Kısacası hak ettik" diye konuştu. Öte yandan uygulama noktasına gelen motosiklet sürücülerinden ceza yiyeceklerini anlayan bazı sürücülerin hemen cep telefonuna sarılarak ceza yazılmaması için bir yerlerden medet umduğu gözlendi. Sürücülerin telefon trafiği ne yazık ki ceza yazılmasının önüne geçemedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kasksız Sürücüye İki Aylık Ceza - Son Dakika

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