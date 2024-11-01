Kastamonu\'da 2 Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

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Kastamonu'da hakkında hapis cezası bulunan 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü kipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç.B. ve 'hırsızlı2 suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.H.D. isimli şahıs yakalandı. Şahıslar üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından tutuklandı. - KASTAMONU