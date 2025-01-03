Kastamonu\'da Dolandırıcılık Önlenmişti

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düşen vatandaşın 400 bin lirasını kaptırmasını polis ekipleri önledi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan S.K. isimli şahsı telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Dolandırıcıların ağına düşen S.K. banka şubesine giderek hesabındaki 400 bin TL'yi şahıslara göndermek istedi. Banka şubesinde sürekli telefonla konuşan S.K.'nın durumundan şüphelen polis ekipleri, atandaşı takibe aldı. Durumu fark eden polis ekipleri, parasını dolandırıcılara göndermek üzere olan S.K.'yı engelleyerek dolandırılmaktan kurtardı.

S.K. dolandırılmasını önleyen polis ekiplerine teşekkür etti. Polis ekiplerince vatandaşı dolandırmaya çalışan şahıslar hakkında inceleme başlatıldı. - KASTAMONU