Kastamonu'da fırtına çok sayıda ağacı devirdi, rüzgar saatte 116 kilometreye ulaştı - Son Dakika
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Kastamonu'da fırtına çok sayıda ağacı devirdi, rüzgar saatte 116 kilometreye ulaştı

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Kastamonu\'da fırtına çok sayıda ağacı devirdi, rüzgar saatte 116 kilometreye ulaştı
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Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçelerde etkili olan fırtınada rüzgar hızı yer yer saatte 116 kilometreye ulaştı ve çok sayıda ağaç devrildi. Cide-Bartın kara yolu devrilen ağaç nedeniyle kapanıp temizleme sonrası açılırken ekipler Cide ve İnebolu'da çalışma yürütüyor.

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçelerde etkili olan fırtına sebebiyle çok sayıda ağaç devrildi.

Meteorolojinin "turuncu" kodlu fırtına uyarısında bulunduğu Kastamonu'da kuvvetli rüzgarın hızı yer yer saatte 116 kilometreye kadar ulaştı. Etkili olan fırtına sebebiyle ilçelerde çok sayıda ağaç devrildi. Cide ilçesinde devrilen ağaç Cide- Bartın kara yolu ulaşıma kapandı. Ağacın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. İnebolu ilçesinde de rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaçlar devrildi. Cide ilçesinde metrelerce yükselen dalgalar sahilleri dövdü.

Ekipler, fırtınanın etkili olduğu, Cide, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Çatalzeytin ilçelerinde olumsuzlukların giderilmesi için çalışma yürütüyor.

Kaynak: İHA
Hava DurumuDoğal AfetKaradenizKastamonu3. SayfaİneboluFırtınaFırtınaBartınGüncelÇevreYaşamCideSon Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da fırtına çok sayıda ağacı devirdi, rüzgar saatte 116 kilometreye ulaştı - Son Dakika
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