Kastamonu'da Fiat- Tofaş marka otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, gece saatlerinde Budamış Mahallesi Kastamonu- Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Fiat-Tofaş marka otomobilin motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Motordan dumanların çıktığı gören sürücü, aracını yol kenarında durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da Otomobil Yangını - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?