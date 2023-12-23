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Kastamonu'da piton yılanı satışı engellendi - Son Dakika
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Kastamonu'da piton yılanı satışı engellendi

Kastamonu'da sosyal medya üzerinden satışı yapıldığı tespit edilen piton cinsi yılana, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü'nce el konularak koruma altına alındı. Yılanı satmaya çalışan şahsa ise 8 bin 252 TL para cezası uygulandı.

Kastamonu\'da piton yılanı satışı engellendi
23.12.2023 - 22:35,
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Kastamonu'da sosyal medya üzerinden satışı yapıldığı tespit edilen piton cinsi yılana, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü'nce el konularak koruma altına alındı. Ekipler, yılanı satmaya çalışan şahsa ise 8 bin 252 TL para cezası uyguladı.

Kastamonu'da il merkezinde ikamet eden bir şahsın sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak satmaya çalışan piton, ekipleri harekete geçirdi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle belirlenen adrese baskın yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri, "kraliyet pitonu" türü olduğu saptanan ve nesli tükenme tehdidi altında olan türler arasında bulunan hayvana el koydu.

Yılanı satmaya çalışan şahsa ise 8 bin 252 TL idari para cezası uygulandı. Piton yılanı, ekipler tarafından koruma altına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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