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Kastamonu'da Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu\'da Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde, sikke ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

31.01.2024 13:38
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Kastamonu'da polis ekiplerince tespiti yapılan bir evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu madde, sikke ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespiti yapılan bir evde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet tabanca fişeği, 5 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ile 1 adet sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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